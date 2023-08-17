“17 Ağustos’tan 6 Şubat’a; Enkaz altında kalan bir ülke”
Marmara Bölgesinde büyük yıkıma yol açan 17 Ağustos Gölcük depreminin 24. yıl dönümünde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) İstanbul Şubesi basın açıklaması yaptı. Şubenin Harun Karadeniz Salonu’nda yapılan açıklamada “17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan can ve mal kayıplarının nedeni olarak depremlerin büyüklüklerine vurgu yapılması, şimdiye kadar çoktan alınması gereken önlemleri almayan, bilime ve mühendisliğe kulaklarını tıkayan anlayışın sığındığı bahaneden öte bir anlam ifade etmemektedir” denildi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra son 30 yılda yaşanan en büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti. Merkez üssü Gölcük olan 7.4 şiddetindeki depremde 18 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 yurttaş yaralandı. Depremin yıl dönümünde İMO İstanbul Şubesi Harun Karadeniz Salonu’nda yapılan basın açıklamasında şube başkanı Füsun Sümer’in yanı sıra şube sekreteri Evren Korkmazer ve Özer Or da hazır bulundu. Yönetim Başkanı Sümer’in okuduğu basın açıklamasında 17 Ağustos ve sonrasına ilişkin şunlara dikkat çekildi:
- Marmara depreminde yaklaşık 113 bini yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere toplam 365 bin bina hasar görmüştür.
- 2001 ekonomik krizinin önemli sebeplerinden biri olarak kabul edilmiştir.
- Ülkemizin depreme bakış açısının değişmesinde bir milat olma özelliği taşımaktadır
- 24 yıllık zaman diliminde hiçbir konuda yeterli hazırlığın yapılmadığı 6 Şubat 2023 Depremleriyle ortaya çıkmıştır.
- 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen konu kamuoyunun, yetkili kurum ve kuruluşların ve yöneticilerin gündeminden çıkmış, verilen sözler çoktan unutulmuş görünmektedir.
- Bölgede halen yıkımı bekleyen ağır hasarlı yapılar tehlike yaratmaya devam etmekte, kontrolsüz bir şekilde yürütülen enkaz kaldırma işlemleri çevreye ve insan sağlığına zarar vermekte, imar planlarının oluşturulması süreçleri aksamakta, barınma ve su gibi en temel gereksinimler bile karşılanamamaktadır.
- TBMM’nin İzmir Depremi sonrası kurduğu Araştırma Komisyonun Temmuz 2021 tarihli raporuna göre Türkiye’de 10 milyon civarında olan yapı stokunun 6-7 milyon civarında olan kısmı riskli yapı statüsündedir. Bu risk ortadan kaldırılmadığı veya azaltılmadığı sürece ülkemiz büyük yıkımlarla defalarca yüzleşeceği gibi, depremler sonrası müdahalelerde de yetersiz kalmaya mahkum olacaktır.
- TBMM’nin Kahramanmaraş merkezli Depremlere ilişkin Mayıs 2023 tarihli raporundan anlaşıldığı üzere son 11 yıl içerisinde ülke genelinde 238 bin civarında riskli yapıya “Kentsel Dönüşüm” adı altında müdahale edilerek yenilenmesi sağlanmıştır. Yani 2012 yılından bu yana riskli olduğu düşünülen yapı miktarının sadece yüzde 3-4 civarındaki kısmı yenilenebilmiştir.
- Sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile kamunun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten, meselelere bütüncül ve bilimsel bakabilen politik bir anlayışa ihtiyaç vardır.
- 6 Şubat depremleri açık bir şekilde göstermiştir ki yapı denetim hizmeti en temelde bir kamu görevi olarak ele alınmalı, serbest piyasa koşullarına terk edilmemelidir.
- Gerek merkezi, gerekse yerel yöneticilerin esnetip gevşetemeyeceği yasal düzenlemeler yapılmalı, kaynakların doğru ve yerinde kullanımı için önlemler alınmalı, aksine davranışların hukuki ve cezai yaptırımları olmalıdır.
- Sağlıklı yapılaşma, nitelikli bilimsel/teknik kurallar, nitelikli eğitim, nitelikli mesleki hizmetler, nitelikli müteahhitlik ve nitelikli kamusal denetim ile mümkündür.
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