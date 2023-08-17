“17 Ağustos’tan 6 Şubat’a; Enkaz altında kalan bir ülke”

Yayınlanma: 17.08.2023 - 18:33

Güncelleme: 17.08.2023 - 18:33

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra son 30 yılda yaşanan en büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti. Merkez üssü Gölcük olan 7.4 şiddetindeki depremde 18 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 yurttaş yaralandı. Depremin yıl dönümünde İMO İstanbul Şubesi Harun Karadeniz Salonu’nda yapılan basın açıklamasında şube başkanı Füsun Sümer’in yanı sıra şube sekreteri Evren Korkmazer ve Özer Or da hazır bulundu. Yönetim Başkanı Sümer’in okuduğu basın açıklamasında 17 Ağustos ve sonrasına ilişkin şunlara dikkat çekildi: