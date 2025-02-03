6 Şubat’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 okul var mı?

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2 yıl geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Şubat’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 okul var mı?

6 Şubat’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 okul var mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:33

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Peki, 6 Şubat’ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 okul var mı?

6 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin bu yıl 2. yıl dönümü. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta okulları tatil etme kararı almıştı. 

Bu sene için şu an henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimize eklenecektir.

6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDEKİ DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti. 6 Şubat 2023 depreminde resmi kaynaklara göre 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.


Etiketler: #okullar tatil #6 Şubat #6 Şubat depremi

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