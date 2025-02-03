Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:57

2025 ocak dönemi emekli maaşı zamlarının belli olması ve en düşük emekli maaşlarında artışa gidilmesiyle birlikte gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." dedi.

Buna göre; En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından emekli maaş farkı ödemelerinin şubat ayının ilk haftalarında yapılması bekleniyor.

MAAŞ FARKLARI 17 ŞUBAT İTİBARIYLA YATABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17-28'i arasında alıyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli maaşını en düşük tutardan alan emeklilere ocak ayı maaş farkı şubat maaşına eklenerek ödenebilir.

14 bin 469 TL şubat ayı en düşük maaş tutarının üzerine 1969 TL ocak ayı maaş farkı ödenerek toplamda 16 bin 438 lira maaş ödenebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14 bin 469 TL ile 12 bin 500 TL arasındaki fark olan 1969 TL tutarında ek ödeme alacak.