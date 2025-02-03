Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:31

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:31

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarih dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Kızıl Goncalar dizisi kaç bölüm, ne zaman başladı? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarihi resmen duyurdu. Turgut, "Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum" dedi.

Dizinin tam olarak ne zaman final yapacağı ise bilinmiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ HANGİ GÜN YAYIMLANIYOR?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisi pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Kızıl Goncalar dizisi bugüne kadar 35 bölümünü izleyicisi ile buluşturdu. Dizinin 36. bölümü 3 Şubat Pazartesi akşamı izleyicisi ile buluşacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

18 Aralık 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan dizinin ilk sezonu 20 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 19. bölümü ile finali yaptı. Dizinin ikinci sezonu 20 Eylül 2024 tarihinde yayımlanmaya başladı.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Özgü Namal - Meryem Tezel

Özcan Deniz - Levent Alkanlı

Mert Yazıcıoğlu - Cüneyd Güneş

Erkan Avcı - Sadi Hüdayi

Şerif Erol - Suavi Alkanlı

Selen Öztürk - Hasna Yıldız / Güneş

Duygu Sarışın - Hande Alkanlı

Mina Demirtaş - Zeynep Tezel

Esma Yılmaz - Mira Alkanlı

Mert Turak - Naim Tezel

Sitare Akbaş - Birgül Tezel

Zehra Kelleci - Feyza Güneş

Can Kızıltuğ - Can

Yakup Turgut - Arif

Tuğrul Tülek - Seçkin Özarslan

Asiye Dinçsoy - Müyesser Yıldız

Oğulcan İnan - Bahadır

Emin Gürsoy - Lokman

Murat Divitcioğlu - Üstad

Pelin Ermiş - Çağla

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, "Faniler" adlı bir tarikatın mensuplarının ve seküler bir ailenin kesişen hayatlarını konu ediniyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ HANGİ KANLDA YAYIMLANIYOR?

Kızıl Goncalar dizisi NOW TV ekranlarında yayımlanıyor.