Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Kızıl Goncalar dizisi kaç bölüm, ne zaman başladı?
Kızıl Goncalar dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Kızıl Goncalar dizisi kaç bölüm, ne zaman başladı?
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarih dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Kızıl Goncalar dizisi kaç bölüm, ne zaman başladı? İşte ayrıntılar...
KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarihi resmen duyurdu. Turgut, "Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum" dedi.
Dizinin tam olarak ne zaman final yapacağı ise bilinmiyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ HANGİ GÜN YAYIMLANIYOR?
Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisi pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?
Kızıl Goncalar dizisi bugüne kadar 35 bölümünü izleyicisi ile buluşturdu. Dizinin 36. bölümü 3 Şubat Pazartesi akşamı izleyicisi ile buluşacak.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?
18 Aralık 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan dizinin ilk sezonu 20 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 19. bölümü ile finali yaptı. Dizinin ikinci sezonu 20 Eylül 2024 tarihinde yayımlanmaya başladı.
KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Özgü Namal - Meryem Tezel
Özcan Deniz - Levent Alkanlı
Mert Yazıcıoğlu - Cüneyd Güneş
Erkan Avcı - Sadi Hüdayi
Şerif Erol - Suavi Alkanlı
Selen Öztürk - Hasna Yıldız / Güneş
Duygu Sarışın - Hande Alkanlı
Mina Demirtaş - Zeynep Tezel
Esma Yılmaz - Mira Alkanlı
Mert Turak - Naim Tezel
Sitare Akbaş - Birgül Tezel
Zehra Kelleci - Feyza Güneş
Can Kızıltuğ - Can
Yakup Turgut - Arif
Tuğrul Tülek - Seçkin Özarslan
Asiye Dinçsoy - Müyesser Yıldız
Oğulcan İnan - Bahadır
Emin Gürsoy - Lokman
Murat Divitcioğlu - Üstad
Pelin Ermiş - Çağla
KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, "Faniler" adlı bir tarikatın mensuplarının ve seküler bir ailenin kesişen hayatlarını konu ediniyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ HANGİ KANLDA YAYIMLANIYOR?
Kızıl Goncalar dizisi NOW TV ekranlarında yayımlanıyor.
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