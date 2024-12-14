6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan 71 yaşındaki erkek yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda okula giden çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalışan 71 yaşındaki erkek, polis ekiplerince yakalandı.

6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan 71 yaşındaki erkek yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:13

İnegöl’ün Mesudiye Mahallesinde bir okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. İsimli yaşlı erkek, kandırdığı 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip götürmeye çalıştı.

Olayı gören yurttaşlar şahsı durdurup çocuğu elinden aldılar. Yaşlı erkek, bisikletiyle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bursa

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