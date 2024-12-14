Bursa’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, gece yarısı Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.
İznik'ten Gemlik istikametine seyir halinde olan Adnan D. (61) yönetimindeki 16 ZD 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, ters durdu.
Çevredekilerin yardımıyla sürücü Adnan D. ve yan koltukta oturan Mümin Ali K. (64) ters duran otomobilden çıkarılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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