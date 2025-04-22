6 Yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismarına Beraat Kararı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:20

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:20

2006 ile 2012 yılları arasında 6 yaşındaki bir kız çocuğuna sistematik olarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan H.T., “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasından beraat etti. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın karar duruşmasında “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi. Karar kamuoyunda ve kadın örgütleri arasında büyük tepkiyle karşılandı.

MAHKEME TANIK İFADELERİ VE ADLİ TIP RAPORUNU YETERLİ GÖRMEDİ

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre, davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık H.T., avukatı, mağdur çocuğun avukatları, kadın örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın “zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Adli Tıp raporları ve tanık beyanlarının da istismarı doğruladığını belirterek cezalandırma yönünde mütalaa verdi.

Ancak mahkeme heyeti, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını öne sürerek, hem savcılık hem de mağdur avukatlarının taleplerini reddetti ve H.T.’nin beraatine karar verdi.

AVUKATLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Çocuğun avukatları karara tepki göstererek, İstinaf Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı. Kararın ardından duruşma salonunda ve adliye önünde tepkiler yükseldi. Kadın örgütleri ve sivil toplum temsilcileri, beraat kararının, çocuk hakları ve adalet adına endişe verici olduğunu belirtti.



