TikTok’ta satıldı, Türkiye’den yönetildi: Uluslararası çocuk istismarı ağı çökertildi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:42

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:42

Florida'da büyük yankı uyandıran bir operasyonla, çocuk cinsel istismarı materyali satan uluslararası bir suç ağı çökertildi.

Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı (FDLE), Florida Başsavcısı James Uthmeier ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) iş birliğiyle yürütülen soruşturma sonucunda eyalette yaşayan yedi kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, şebekenin çocuk istismarı içeriklerini TikTok üzerinden reklam vererek sattığını belirtti. Satın alınan içeriklerin toplamda yaklaşık 6,7 terabayt ve 1,2 milyon video/fotoğraftan oluştuğu bildirildi.

Başsavcı James Uthmeier, sosyal medya platformlarını sert bir dille eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

“Çocuk istismarı materyallerinin TikTok gibi uygulamalarda reklamla satılması iğrenç bir durum. Bu platformlar artık sorumluluk üstlenmek zorunda.”

ELEBAŞI TÜRKİYE'DE: ADANA'DA İKAMET EDİYOR

Soruşturma kapsamında elebaşı olarak tanımlanan kişi, şu anda Adana’da yaşadığı belirlenen Mehmet Bozüyük.

"John De Vil" takma adını kullanan Bozüyük hakkında kara para aklama, çocuk istismarı materyali dağıtımı, haraç ve elektronik iletişim yoluyla suç işlemek dahil birçok suçtan ABD’de yakalama kararı çıkarıldı.

Bozüyük’ün sahte kimlikler kullanarak ABD'deki bağlantıları üzerinden CSAM içeriklerini küresel olarak dağıttığı belirtildi.

Oregon’da yaşayan Ximena Del Real Maqueda adlı bir diğer şüpheli de para transferlerini yönettiği gerekçesiyle arananlar listesinde.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada tutuklanan yedi isim:

Brett Ryan Moore,

Brett Allen Snodderly,

Frankie Pineiro Jr.,

Michael Andrew Warden,

Jacob Ross Conly,

Kody Vance Jordan-Muti,

Israel Cole Thompson.

Bu kişiler, RICO (örgütlü suçlarla mücadele yasası) kapsamında komplo kurmak, çocuk istismarı materyali satın almak ve yasadışı iletişim cihazı kullanmak gibi suçlarla yargılanacak.

OPERASYONUN BAŞLANGICI

Soruşturma, 2024 Temmuz’unda Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı (FDLE) ajanlarının, çocuk istismarı içeriklerinin reklamını yapan bir internet sitesini tespit etmesiyle başladı.

Şüpheli Krunalkumar Modi'nin site üzerinden aktif satış yaptığı ortaya çıktı. Modi, 100'den fazla çocuğun cinsel performansını teşvik etmek ve müstehcen materyal yaymak gibi suçlardan 31 Temmuz’da tutuklandı.

Yetkililer, Modi’nin aslında çok daha büyük bir ağın parçası olduğunu, bu ağın başında Türkiye’de bulunan Mehmet Bozüyük’ün olduğunu açıkladı.

Florida Başsavcısı Uthmeier, “Bu sadece bir başlangıç. Çocukların istismarına ilişkin her görüntü, bir hayat üzerinde silinmeyecek izler bırakıyor. Bu iğrenç suçları tüm gücümüzle takip edeceğiz” diye konuştu.