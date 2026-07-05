Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza kamerada

6 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza kamerada

5.07.2026 17:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
6 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza kamerada

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili emniyet birimleri inceleme başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletteki M.Ö. (6), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İ.D. yönetimindeki 26 AIV 585 plakalı otomobil, iddiaya göre ara sokaktan kontrolsüz çıkış yapan bisikletli M.Ö.’ye çarptı. Savrulan bisikletle yere düşen çocuk, yaralandı.

Image

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından M.Ö., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bisikletli M.Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kaza