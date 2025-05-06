6 yaşındaki Ensar 1. kattan düştü: Yaralandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki balkondan beton zemine düşen İbrahim Ensar K. (6) yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi.
Apartmanın 1'inci katındaki evin balkonunda oynayan İbrahim Ensar K., korkuluklara tırmandı.
Dengesini kaybeden çocuk, bahçedeki beton zemine düşerek yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ensar K.’yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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