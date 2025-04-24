Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Ayrıca Ryan, "Ancak altın tarihsel olarak bir enflasyondan korunma aracı olarak algılanıyor, bu da ona yönelik tercihi açıklayabilir. dolayısıyla altını 'özel' kılan belki de altının algılanan enflasyondan korunma özellikleridir" değerlendirmesinde bulundu.