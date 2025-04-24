Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…
24 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Nisan 2025 Perşembe...
ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvilleri ve dolar gibi alternatif yatırım araçlarının değer kaybetmesiyle birlikte yükselişe geçti. Bu artışta, son dönemdeki ticaret belirsizliklerinin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi etkili oldu.
TRUMP TİCARET POLİTİKASINDA KÖKLÜ DEĞİŞİME GİDİYOR
Commonwealth Bank of Australia’da madencilik ve enerji emtiaları araştırma direktörü olarak görev yapan Vivek Dhar, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimindeki ticaret politikasında yaşanan köklü değişimle bağlantılı olduğunu ifade etti ve külçenin, piyasanın güvenli liman ihtiyacına yanıt olarak "boşluğa adım attığını" belirtti.
Dhar ayrıca, "Güvenli liman talebine yönelik bu son kaçışı bu kadar benzersiz kılan şey, ABD varlıklarının güvenli liman cazibesi azaldıkça ABD doları ve Hazine tahvillerinin satılmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda’daki Waikato Üniversitesi Muhasebe, Finans ve Ekonomi Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Michael Ryan ise, altının enflasyona karşı koruma sağlaması sayesinde "özel" olduğunu dile getirdi.
Ryan, ABD’de gümrük tarifeleri nedeniyle enflasyonun yükselebileceğini, bunun da ilerleyen dönemde faiz oranlarında artış beklentisine neden olduğunu ve bu durumun Hazine tahvilleri üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
Ayrıca Ryan, "Ancak altın tarihsel olarak bir enflasyondan korunma aracı olarak algılanıyor, bu da ona yönelik tercihi açıklayabilir. dolayısıyla altını 'özel' kılan belki de altının algılanan enflasyondan korunma özellikleridir" değerlendirmesinde bulundu.
Gram altın: 4 bin 96 TL
Çeyrek altın: 6 bin 883 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 425 TL
Ons altın: 3 bin 328 dolar
Yarım altın: 13 bin 766 TL
Tam altın: 27 bin 290 TL
Gremse altın: 68 bin 435 TL
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