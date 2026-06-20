6 yaşındaki kızını evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel, İsmailağa ile görüşüp Cübbeli’nin elini öptü: Yargıya tarikat baskısı!

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli’yle evlendirdiği gerekçesiyle 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kız çocuğu evliliği toplumun geniş bir kesimince tepkilere neden olurken, başta İsmailağa cemaati olmak üzere gerici yapı ve kişiler ise Gümüşel’in serbest bırakılması için kampanya yürütüyordu. Bu gelişmelerin sonucunda ise Gümüşel, toplumun tepkisine karşın önceki gün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

GERİCİ GAZETE İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI

İslamcı-gerici gazete Yeni Şafak; 12 Haziran’da “Bu nasıl adalet” manşeti ile H.K.G. davasını gündeme taşıdı. Gerici gazetenin söz konusu manşetinde; Yargıtay’ın dava hakkında 9 ayrı gerekçe ile bozma kararı verdiği, ancak İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararına uymadığı aktarıldı. Bu durumun adaletsizlik yarattığını ileri süren gazete; Yusuf Ziya Gümüşel’in haksız yere cezaevinde kaldığını, adalet beklediğini iddia etti.

TARİKATLAR SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇALIŞTI

Yeni Şafak’ın bu haberinin ardından İsmailağa başta olmak üzere bazı gerici yapılar Gümüşel’in serbest bırakılması için açıklama yayımladı. 13 Haziran’da İsmailağa’nın resmi sosyal medya hesabından Gümüşel’in tutukluluk durumuna ilişkin; “Yargıtay’ın hukuki hatalara ve ciddi eksikliklere dayanarak verdiği bozma kararının ardından, İstinaf Mahkemesi’nin mahkûmiyet kararlarında direnmesi büyük bir adaletsizlik örneği olarak kayıtlara geçmiştir. Hukuk sistemimizin ideolojik etkilerden ve dönemsel baskılardan arınmış kararlar vermesi, ülkemizin adalet zemininde durması adına hayati bir zorunluluktur” açıklaması yapıldı.

MEDRESE YAPILARI ADALET BAKANLIĞI’NA SESLENDİ

İsmailağa’nın açıklamasının ardından, 15 Haziran’da bu kez Anadolu Alimler Birliği, Ehlisünnet Alimler Birliği, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ulusalararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği; Adalet Bakanlığı’na ortak açık mektup yayımladı. Mektupta; “İstinaf hakiminin hukuki hiçbir geçerliliği olmayan gerekçelerle karara direnerek, Yusuf Ziya Gümüşel’i haksız yere içeride tutma kararının art niyetli bir kesimin baskısıyla verildiği kanaati yaygınlık kazanmakta ve hukuka olan güveni ciddi anlamda sarsmaktadır” ifadeleri kullanıldı. MEDAV, 18 Şubat’ta Meclis’te 2. Açılım Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dinlenen sözde sivil toplum kuruluşlarından biriydi.

TAHLİYE OLDU, CÜBBELİ’NİN ELİNİ ÖPTÜ

Gericilerin istediği oldu, önceki gün Gümüşel hakkında adli kontrollü tahliye kararı verildi. Gümüşel, cezaevinden çıkar çıkmaz İsmailağa cemaatinden bir heyeti evinde ağırladı. Ardından Gümüşel, İsmailağa cemaatinden ayrılan Cübbeli Ahmet’le yine evinde bir araya geldi. Gümüşel’in eğilip Cübbeli’ye “Üstadım hoş geldiniz” diyerek, defalarca elini öpmesi ise dikkat çekti.

CÜBBELİ, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cübbeli Ahmet, Gümüşel’in tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından; “Yıllardır duâlar edip hâcet namazları kıldık. Geçen haftalarda yaptığım iki mühim görüşmenin de inşâllâh bunda olumlu bir tesîri olmuştur diye düşünüyorum. Allahuteâlâ, kendisine bir daha hapis yüzü göstermesin. Ailesiyle huzur üzere, Mahmûd Efendi Hazretleri’mizin tecdîd buyurduğu Ehlisünnet yoluna hizmetini dâim eylesin” açıklaması yaptı. Cübbeli’nin “iki mühim görüşmesi” ifadesi ise akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8 Haziran’da İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleştirdiği ziyareti akıllara getirdi. Akıllara gelen bir diğer görüşme ise yargıda güçlü yapılanması bulunan Menzil cemaatinin mevcut elebaşısı Saki Elhüsyeni’nin yakın sözde hocalarından Yunus Emre Aydın’la 7 Haziran’da yaptığı görüşme oldu.