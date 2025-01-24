6 yıl hapisle aranıyordu... Uyuşturucu taciri kadın Kars'ta tutuklandı

Kars’ta hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri kadın tutuklandı.

6 yıl hapisle aranıyordu... Uyuşturucu taciri kadın Kars'ta tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:35

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan koordineli çalışmalarda hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Kars

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