Tabanca, av tüfeği, cep telefonu... Kırklareli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tabanca, av tüfeği, cep telefonu... Kırklareli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:47

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu

İlgili Haberler

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce sentetik ecza yakalandı!

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce sentetik ecza yakalandı!
Samsun'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van’da 41 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Van’da 41 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler