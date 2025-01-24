Tabanca, av tüfeği, cep telefonu... Kırklareli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu
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