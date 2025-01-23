Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda hap ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 166 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda hap ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:23

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şuhut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Y.İ. isimli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahsın kullandığı araç takibe alınarak durduruldu. Ekipler, Y.İ.’nin evine baskın yaparak detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Y.İ.’nin yanı sıra O.Y., İ.Ü., M.C.Ö. ve M.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı.


Etiketler: #uyuşturucu

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