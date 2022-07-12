Kandıra'da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (23) boğuldu, Yunus Çakır aranıyor.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 12:05
Kandıra'da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp
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Kandıra Cebeci Plajı'nda, 11 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde Sakarya’nın Akyazı ilçesinden Kandıra'nın Cebeci Plajı’na gelen Taha Yasin Hacısüleymanoğlu ve Yunus Çakır, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekiplerince 2 arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor. 

Taha Yasin Hacısüleymanoğlu’nun cenazesi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi aile mezarlığına toprağa verilecek.


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