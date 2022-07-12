Kandıra'da denize giren Taha boğuldu, arkadaşı Yunus kayıp
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (23) boğuldu, Yunus Çakır aranıyor.
Kandıra Cebeci Plajı'nda, 11 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde Sakarya’nın Akyazı ilçesinden Kandıra'nın Cebeci Plajı’na gelen Taha Yasin Hacısüleymanoğlu ve Yunus Çakır, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama kurtarma ekiplerince 2 arkadaştan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.
Taha Yasin Hacısüleymanoğlu’nun cenazesi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi aile mezarlığına toprağa verilecek.
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