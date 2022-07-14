Edirne’de 3 gündür kayıp kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

14 Temmuz 2022 Perşembe, 13:38

Edirne'nin İpsala ilçesi merkezinde sulama kanalında ceset gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Jandarma ve polis ekipleri cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkarıldı.

3 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Adalıoğlu’na ait olduğunu belirlediler. Adalıoğlu’nun cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattıkları incelemeler devam ediyor.