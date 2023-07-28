'600 milletvekili Hatay'a gelsin' çağrısı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Deprem gündeminin geri planda kalmasından şikâyetçi olan yurttaşlar, sosyal medya üzerinden “#600milletvekiliHataya” etiketiyle kampanya başlattı.

Kampanyanın öncüsü olan medya içerik üreticisi Öykü Atcı, Cumhuriyet’e konuştu. Hatay’ın depremde en fazla zarar gören şehir olduğuna değinen Atcı, “Sosyal medya üzerinden çok büyük linçlere maruz kaldık. Bu saldırılar sonucunda da yardımlar kesildi” dedi.

Öte yandan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzel Mansur kampanyaya sosyal medya üzerinden destek verdi.



