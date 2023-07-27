Son Dakika: Hatay'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:01
Son Dakika: Hatay'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 24 km olarak bildirildi.


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