Son Dakika: Hatay'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 08.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 24 km olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 27, 2023
KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) https://t.co/MKLVrz857B
27.07.2023, 08:38:26 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 24.0 km#Kandilli
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