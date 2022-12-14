600 okulda 25 bin öğrenciye bot ve mont
İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 600 okulda öğrenim gören 25 bin öğrenciye bot ve mont dağıtımına başladı. Destek miktarı 2019 yılından bu yana 25 milyon lirayı aştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar büyüyerek devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan öğrencilere kışlık giysi dağıtımı başladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün listeleri doğrultusunda 30 ilçede 600 okulda öğrenim gören ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere bot ve mont ulaştırılıyor.
ÖĞRENCİYE KATKI, ESNAFA CAN SUYU
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi için 25 bin mont ve bot dağıtılıyor. İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi’nden alınan bot ve montların üretimi için gerekli malzemeler İzmirli esnaflardan tedarik ediliyor. Bu doğrultuda tekstil ve ayakkabı sektöründeki esnafa bu eğitim-öğretim döneminde 13 milyon 500 bin TL’lik katkı sunulmuş oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bot-mont projesi kapsamında son dört yılda 104 bin 164 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont desteğinin toplam maliyeti 25 milyon 286 bin 264 TL oldu.
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