Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünü bıçaklayan sanığa hapis cezası

01 Kasım 2022 Salı, 17:04

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Gökhan P. ve kardeşi P.P. ile taraf avukatları katıldı.

Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Gökhan P.'ye 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Heyet, daha önce yargılandığı davadan da cezası bulunan sanık hakkında infazdan sonra denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına ve adli kontrol kararının devamına hükmetti.

Ayrıca mahkeme heyeti, sanık P.P. için de 'tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından adli para cezası verilmesini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Olay

Eskişehir'de geçen şubat ayında Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durağa yanaşan 26 BL 511 plakalı belediye otobüsüne biletsiz iki kadın binmiş, şoför Barış Odabaşı ile tartışan kadınlardan birinin telefonla haber verdiği yakını, durağa gelip sürücüyü bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Odabaşı hastaneye kaldırılmış, Gökhan P. ise polis merkezine giderek teslim olmuş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Gökhan P. ve kardeşi P.P. hakkında dava açılmış, Gökhan P., haziran ayındaki duruşmada tahliye edilmişti.