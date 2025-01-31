61 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Uyuşturucu taciri Kayseri'de yakalandı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:47

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:49

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 61 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.S.O. Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.S.O. adliyeye sevk edildi.