63 nerenin plakası? 63 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:00

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 63 nerenin plakası? 63 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

63 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

63 plakası, Şanlıurfa ilimize aittir. Şanlıurfa'ya kayıtlı otomobiller ve tüm araçlar 63 kodu alarak plaka taşırlar.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

63 A 0001 - 63 A 5000

63 AC 001 - 63 AZ 999

63 B 0001 - 63 B 5000

63 D 0001 - 63 D 9999

63 DA 001 - 63 DZ 999

63 KA 001 - 63 KZ 999

63 MA 001 - 63 MB 999

63 MZ 001 - 63 MZ 999

63 PA 001 - 63 PZ 999

63 T 0001 - 63 T 2500

63 VA 001 - 63 VZ 999

Viranşehir İlçesi Plaka Kodları:

63 HA 001 - 63 HZ 999

Siverek İlçesi Plaka Kodları:

63 D 0500 - 63 D 599

63 EA 001 - 63 EZ 999

63 T 3001 - 63 T 3500

Hilvan İlçesi Plaka Kodları:

63 RA 001 - 63 RZ 999

Suruç İlçesi Plaka Kodları:

63 FA 001 - 63 FZ 999

63 T 3501 - 63 T 4000

Akçakale İlçesi Plaka Kodları:

63 NA 001 - 63 NZ 999

Harran İlçesi Plaka Kodları:

63 TA 001 - 63 TC 999

Birecik İlçesi Plaka Kodları:

63 LA 001 - 63 LZ 999

Bozova İlçesi Plaka Kodları:

63 UA 001 - 63 UB 999

Ceylanpınar İlçesi Plaka Kodları:

63 SA 001 - 63 SZ 999