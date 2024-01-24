63 nerenin plakası? 63 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 63 nerenin plakası? 63 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 63 nerenin plakası? 63 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
63 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
63 plakası, Şanlıurfa ilimize aittir. Şanlıurfa'ya kayıtlı otomobiller ve tüm araçlar 63 kodu alarak plaka taşırlar.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
63 A 0001 - 63 A 5000
63 AC 001 - 63 AZ 999
63 B 0001 - 63 B 5000
63 D 0001 - 63 D 9999
63 DA 001 - 63 DZ 999
63 KA 001 - 63 KZ 999
63 MA 001 - 63 MB 999
63 MZ 001 - 63 MZ 999
63 PA 001 - 63 PZ 999
63 T 0001 - 63 T 2500
63 VA 001 - 63 VZ 999
Viranşehir İlçesi Plaka Kodları:
63 HA 001 - 63 HZ 999
Siverek İlçesi Plaka Kodları:
63 D 0500 - 63 D 599
63 EA 001 - 63 EZ 999
63 T 3001 - 63 T 3500
Hilvan İlçesi Plaka Kodları:
63 RA 001 - 63 RZ 999
Suruç İlçesi Plaka Kodları:
63 FA 001 - 63 FZ 999
63 T 3501 - 63 T 4000
Akçakale İlçesi Plaka Kodları:
63 NA 001 - 63 NZ 999
Harran İlçesi Plaka Kodları:
63 TA 001 - 63 TC 999
Birecik İlçesi Plaka Kodları:
63 LA 001 - 63 LZ 999
Bozova İlçesi Plaka Kodları:
63 UA 001 - 63 UB 999
Ceylanpınar İlçesi Plaka Kodları:
63 SA 001 - 63 SZ 999
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