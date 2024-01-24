61 nerenin plakası? 61 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:56

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 61 nerenin plakası? 61 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

61 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılmakta olan 61 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Trabzon’dur. Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Trabzon’un 61 plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de alınan bir kararla, Türkiye’deki 67 vilayete il kodları verilmiş ve Trabzon da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 61 il kodunu almıştır.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

61 AC 001 - 61 AZ 999

61 D 0001 - 61 D 9999

61 DA 001 - 61 DZ 999

61 EA 001 - 61 EZ 999

61 K 0001 - 61 K 5000

61 M 0001 - 61 M 1531

61 MA 001 - 61 MZ 999

61 S 0001 - 61 S 3000

61 T 0001 - 61 T 0110

61 MA 001 - 61 MZ 999

61 CA 001 - 61 CZ 999

Sürmene İlçesi Plaka Kodları:

61 G 9101 - 61 G 9200

61 K 7601 - 61 K 8000

61 S 6001 - 61 S 6500

61 SA 001 - 61 SZ 999

61 SA 001 - 61 SZ 999

Of İlçesi Plaka Kodları:

61 FA 001 - 61 FZ 999

61 K 6801 - 61 K 7300

61 S 6501 - 61 S 7000

61 M 4501 - 61 M 5000

61 K 8501 - 61 K 8800

Vakfıkebir İlçesi Plaka Kodları:

61 HA 001 - 61 HZ 999

61 K 5301 - 61 K 5700

61 S 3501 - 61 S 4000

61 M 5501 - 61 M 6000

61 K 8801 - 61 K 9000

Maçka İlçesi Plaka Kodları:

61 G 9001 - 61 G 9100

61 K 7301 - 61 K 7600

61 RA 001 - 61 RZ 999

61 S 4501 - 61 S 5000

Araklı İlçesi Plaka Kodları:

61 K 6501 - 61 K 6800

61 K 8001 - 61 K 8200

61 NA 001 - 61 NZ 999

61 S 5501 - 61 S 6000

61 M 2501 - 61 M 3000

Akçaabat İlçesi Plaka Kodları:

61 K 5701 - 61 K 6200

61 K 8201 - 61 K 8500

61 KA 001 - 61 KZ 999

61 S 3001 - 61 S 3500

61 M 1601 - 61 M 2500

61 K 9001 - 61 K 9500

Beşikdüzü İlçesi Plaka Kodları:

61 K 5001 - 61 K 5300

61 PA 001 - 61 PZ 999

61 S 4001 - 61 S 4500

61 M 3501 - 61 M 4000

Arsin İlçesi Plaka Kodları:

61 K 6201 - 61 K 6500

61 LA 001 - 61 LZ 999

61 S 5001 - 61 S 5500

61 M 3001 - 61 M 3500