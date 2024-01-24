61 nerenin plakası? 61 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 61 nerenin plakası? 61 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 61 nerenin plakası? 61 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
61 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de kullanılmakta olan 61 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Trabzon’dur. Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Trabzon’un 61 plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de alınan bir kararla, Türkiye’deki 67 vilayete il kodları verilmiş ve Trabzon da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 61 il kodunu almıştır.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
61 AC 001 - 61 AZ 999
61 D 0001 - 61 D 9999
61 DA 001 - 61 DZ 999
61 EA 001 - 61 EZ 999
61 K 0001 - 61 K 5000
61 M 0001 - 61 M 1531
61 MA 001 - 61 MZ 999
61 S 0001 - 61 S 3000
61 T 0001 - 61 T 0110
61 MA 001 - 61 MZ 999
61 CA 001 - 61 CZ 999
Sürmene İlçesi Plaka Kodları:
61 G 9101 - 61 G 9200
61 K 7601 - 61 K 8000
61 S 6001 - 61 S 6500
61 SA 001 - 61 SZ 999
61 SA 001 - 61 SZ 999
Of İlçesi Plaka Kodları:
61 FA 001 - 61 FZ 999
61 K 6801 - 61 K 7300
61 S 6501 - 61 S 7000
61 M 4501 - 61 M 5000
61 K 8501 - 61 K 8800
Vakfıkebir İlçesi Plaka Kodları:
61 HA 001 - 61 HZ 999
61 K 5301 - 61 K 5700
61 S 3501 - 61 S 4000
61 M 5501 - 61 M 6000
61 K 8801 - 61 K 9000
Maçka İlçesi Plaka Kodları:
61 G 9001 - 61 G 9100
61 K 7301 - 61 K 7600
61 RA 001 - 61 RZ 999
61 S 4501 - 61 S 5000
Araklı İlçesi Plaka Kodları:
61 K 6501 - 61 K 6800
61 K 8001 - 61 K 8200
61 NA 001 - 61 NZ 999
61 S 5501 - 61 S 6000
61 M 2501 - 61 M 3000
Akçaabat İlçesi Plaka Kodları:
61 K 5701 - 61 K 6200
61 K 8201 - 61 K 8500
61 KA 001 - 61 KZ 999
61 S 3001 - 61 S 3500
61 M 1601 - 61 M 2500
61 K 9001 - 61 K 9500
Beşikdüzü İlçesi Plaka Kodları:
61 K 5001 - 61 K 5300
61 PA 001 - 61 PZ 999
61 S 4001 - 61 S 4500
61 M 3501 - 61 M 4000
Arsin İlçesi Plaka Kodları:
61 K 6201 - 61 K 6500
61 LA 001 - 61 LZ 999
61 S 5001 - 61 S 5500
61 M 3001 - 61 M 3500
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