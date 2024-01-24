58 nerenin plakası? 58 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 58 nerenin plakası? 58 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 58 nerenin plakası? 58 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
58 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de 58 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Sivas olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir eyalet merkezi olan Sivas, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
58 AC 001 - 58 AZ 999
58 DA 001 - 58 DV 999
58 FE 001 - 58 FZ 999
58 M 0001 - 58 M 7749
58 NA 001 - 58 NZ 999
58 S 0001 - 58 S 8000
58 T 0001 - 58 T 7749
Suşehri İlçesi Plaka Kodları:
58 EK 001 - 58 EP 999
58 M 9251 - 58 M 9499
58 SA 001 - 58 SZ 999
58 T 9251 - 58 T 9499
Kangal İlçesi Plaka Kodları:
58 ED 001 - 58 EE 999
58 LA 001 - 58 LZ 999
58 M 9000 - 58 M 9250
58 T 9000 - 58 T 9250
Gemerek İlçesi Plaka Kodları:
58 FA 001 - 58 FD 999
58 M 8250 - 58 M 8499
58 T 8250 - 58 T 8499
Şarkışla İlçesi Plaka Kodları:
58 ER 001 - 58 ET 999
58 HA 001 - 58 HZ 999
58 M 9500 - 58 M 9749
58 T 9500 - 58 T 9749
Gürün İlçesi Plaka Kodları:
58 EA 001 - 58 EC 999
58 M 8500 - 58 M 8749
58 T 8500 - 58 T 8749
Zara İlçesi Plaka Kodları:
58 DY 001 - 58 DZ 999
58 EF 001 - 58 EH 999
58 M 9750 - 58 M 9999
58 T 9750 - 58 T 9999
Yıldızeli İlçesi Plaka Kodları:
58 M 7750 - 58 M 7999
58 T 7750 - 58 T 7999
58 YA 001 - 58 YZ 999
Divriği İlçesi Plaka Kodları:
58 EU 001 - 58 EZ 999
58 T 8750 - 58 T 8999
58 M 8750 - 58 M 899
Koyulhisar İlçesi Plaka Kodları:
58 KA 001 - 58 KZ 999
58 M 8000 - 58 M 8249
58 T 8000 - 58 T 8249
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