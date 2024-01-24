58 nerenin plakası? 58 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:46

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 58 nerenin plakası? 58 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

58 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de 58 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Sivas olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir eyalet merkezi olan Sivas, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

58 AC 001 - 58 AZ 999

58 DA 001 - 58 DV 999

58 FE 001 - 58 FZ 999

58 M 0001 - 58 M 7749

58 NA 001 - 58 NZ 999

58 S 0001 - 58 S 8000

58 T 0001 - 58 T 7749

Suşehri İlçesi Plaka Kodları:

58 EK 001 - 58 EP 999

58 M 9251 - 58 M 9499

58 SA 001 - 58 SZ 999

58 T 9251 - 58 T 9499

Kangal İlçesi Plaka Kodları:

58 ED 001 - 58 EE 999

58 LA 001 - 58 LZ 999

58 M 9000 - 58 M 9250

58 T 9000 - 58 T 9250

Gemerek İlçesi Plaka Kodları:

58 FA 001 - 58 FD 999

58 M 8250 - 58 M 8499

58 T 8250 - 58 T 8499

Şarkışla İlçesi Plaka Kodları:

58 ER 001 - 58 ET 999

58 HA 001 - 58 HZ 999

58 M 9500 - 58 M 9749

58 T 9500 - 58 T 9749

Gürün İlçesi Plaka Kodları:

58 EA 001 - 58 EC 999

58 M 8500 - 58 M 8749

58 T 8500 - 58 T 8749

Zara İlçesi Plaka Kodları:

58 DY 001 - 58 DZ 999

58 EF 001 - 58 EH 999

58 M 9750 - 58 M 9999

58 T 9750 - 58 T 9999

Yıldızeli İlçesi Plaka Kodları:

58 M 7750 - 58 M 7999

58 T 7750 - 58 T 7999

58 YA 001 - 58 YZ 999

Divriği İlçesi Plaka Kodları:

58 EU 001 - 58 EZ 999

58 T 8750 - 58 T 8999

58 M 8750 - 58 M 899

Koyulhisar İlçesi Plaka Kodları:

58 KA 001 - 58 KZ 999

58 M 8000 - 58 M 8249

58 T 8000 - 58 T 8249