60 nerenin plakası? 60 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 60 nerenin plakası? 60 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 60 nerenin plakası? 60 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
60 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Yolda veya herhangi bir yerde 60 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Tokat ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
60 AC 001 - 60 AZ 999
60 DA 001 - 60 DU 999
60 HA 001 - 60 HZ 999
60 M 0001 - 60 M 200
60 M 1001 - 60 M 1200
60 M 2501 - 60 M 3500
60 MA 001 - 60 MA 999
60 T 0001 - 60 T 2000
60 T 2501 - 60 T 3500
60 TB 001 - 60 TB 999
60 S 0001 - 60 S 1000
Erbaa İlçesi Plaka Kodları:
60 ER 001 - 60 ES 999
60 EV 001 - 60 EZ 999
60 FU 001 - 60 FZ 999
60 KA 001 - 60 KZ 999
60 M 0801 - 60 M 1000
60 M 1801 - 60 M 2000
60 M 5001 - 60 M 6000
60 T 0801 - 60 T 1000
60 T 1801 - 60 T 2000
60 T 5001 - 60 T 6000
Yeşilyurt İlçesi Plaka Kodları:
60 M 8501 - 60 M 9000
60 T 2201 - 60 T 2300
60 T 8501 - 60 T 9000
60 YA 001 - 60 YZ 999
Reşadiye İlçesi Plaka Kodları:
60 M 2001 - 60 M 2200
60 M 8001 - 60 M 8500
60 RA 001 - 60 RZ 999
60 T 2001 - 60 T 2200
60 T 8001 - 60 T 8500
Almus ilçesi plaka harfleri:
60 G 801 - 60 G 900
60 M 4001 - 60 M 4500
60 SA 001 - 60 SZ 999
60 T 4001 - 60 T 4500
Zile İlçesi Plaka Kodları:
60 FA 001 - 60 FF 999
60 M 0201 - 60 M 0400
60 M 1201 - 60 M 1400
60 M 9001 - 60 M 9999
60 T 0201 - 60 T 0400
60 T 1201 - 60 T 1400
60 T 9001 - 60 T 9999
60 ZA 001 - 60 ZZ 999
Pazar İlçesi Plaka Kodları:
60 G 901 - 60 G 999
60 M 3501 - 60 M 4000
60 PA 001 - 60 PZ 999
60 T 3501 - 60 T 4000
Niksar İlçesi Plaka Kodları:
60 EK 001 - 60 EP 999
60 FP 001 - 60 FT 999
60 M 0601 - 60 M 800
60 M 1601 - 60 M 1800
60 M 2401 - 60 M 2500
60 M 6001 - 60 M 7000
60 NA 001 - 60 NZ 999
60 T 0601 - 60 T 800
60 T 1601 - 60 T 1800
60 T 2401 - 60 T 2500
60 T 6001 - 60 T 7000
Turhal İlçesi Plaka Kodları:
60 DV 001 - 60 DZ 999
60 EA 001 - 60 EH 999
60 ET 001 - 60 EU 999
60 FH 001 - 60 FN 999
60 M 0401 - 60 M 600
60 M 1401 - 60 M 1600
60 M 7001 - 60 M 8000
60 T 0401 - 60 T 0600
60 T 1401 - 60 T 1600
60 T 7001 - 60 T 8000
60 TA 001 - 60 TZ 999
Artova İlçesi Plaka Kodları:
60 M 2301 - 60 M 2400
60 M 4501 - 60 M 5000
60 T 2301 - 60 T 2400
60 T 4501 - 60 T 5000
60 VA 001 - 60 VZ 999
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