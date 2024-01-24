60 nerenin plakası? 60 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:51

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 60 nerenin plakası? 60 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

60 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 60 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Tokat ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

60 AC 001 - 60 AZ 999

60 DA 001 - 60 DU 999

60 HA 001 - 60 HZ 999

60 M 0001 - 60 M 200

60 M 1001 - 60 M 1200

60 M 2501 - 60 M 3500

60 MA 001 - 60 MA 999

60 T 0001 - 60 T 2000

60 T 2501 - 60 T 3500

60 TB 001 - 60 TB 999

60 S 0001 - 60 S 1000

Erbaa İlçesi Plaka Kodları:

60 ER 001 - 60 ES 999

60 EV 001 - 60 EZ 999

60 FU 001 - 60 FZ 999

60 KA 001 - 60 KZ 999

60 M 0801 - 60 M 1000

60 M 1801 - 60 M 2000

60 M 5001 - 60 M 6000

60 T 0801 - 60 T 1000

60 T 1801 - 60 T 2000

60 T 5001 - 60 T 6000

Yeşilyurt İlçesi Plaka Kodları:

60 M 8501 - 60 M 9000

60 T 2201 - 60 T 2300

60 T 8501 - 60 T 9000

60 YA 001 - 60 YZ 999

Reşadiye İlçesi Plaka Kodları:

60 M 2001 - 60 M 2200

60 M 8001 - 60 M 8500

60 RA 001 - 60 RZ 999

60 T 2001 - 60 T 2200

60 T 8001 - 60 T 8500

Almus ilçesi plaka harfleri:

60 G 801 - 60 G 900

60 M 4001 - 60 M 4500

60 SA 001 - 60 SZ 999

60 T 4001 - 60 T 4500

Zile İlçesi Plaka Kodları:

60 FA 001 - 60 FF 999

60 M 0201 - 60 M 0400

60 M 1201 - 60 M 1400

60 M 9001 - 60 M 9999

60 T 0201 - 60 T 0400

60 T 1201 - 60 T 1400

60 T 9001 - 60 T 9999

60 ZA 001 - 60 ZZ 999

Pazar İlçesi Plaka Kodları:

60 G 901 - 60 G 999

60 M 3501 - 60 M 4000

60 PA 001 - 60 PZ 999

60 T 3501 - 60 T 4000

Niksar İlçesi Plaka Kodları:

60 EK 001 - 60 EP 999

60 FP 001 - 60 FT 999

60 M 0601 - 60 M 800

60 M 1601 - 60 M 1800

60 M 2401 - 60 M 2500

60 M 6001 - 60 M 7000

60 NA 001 - 60 NZ 999

60 T 0601 - 60 T 800

60 T 1601 - 60 T 1800

60 T 2401 - 60 T 2500

60 T 6001 - 60 T 7000

Turhal İlçesi Plaka Kodları:

60 DV 001 - 60 DZ 999

60 EA 001 - 60 EH 999

60 ET 001 - 60 EU 999

60 FH 001 - 60 FN 999

60 M 0401 - 60 M 600

60 M 1401 - 60 M 1600

60 M 7001 - 60 M 8000

60 T 0401 - 60 T 0600

60 T 1401 - 60 T 1600

60 T 7001 - 60 T 8000

60 TA 001 - 60 TZ 999

Artova İlçesi Plaka Kodları:

60 M 2301 - 60 M 2400

60 M 4501 - 60 M 5000

60 T 2301 - 60 T 2400

60 T 4501 - 60 T 5000

60 VA 001 - 60 VZ 999