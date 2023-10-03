64 ilde ‘Kahramanlar’ operasyonu: 928 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 64 ilde yapılan ‘Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında 928 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı duyuruda, 64 ilde yapılan ‘Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Söz konusu açıklama şu şekilde:
"64 ilde ’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı."
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