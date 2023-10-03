64 ilde ‘Kahramanlar’ operasyonu: 928 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 64 ilde yapılan ‘Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında 928 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:27
64 ilde ‘Kahramanlar’ operasyonu: 928 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı duyuruda, 64 ilde yapılan ‘Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Söz konusu açıklama şu şekilde: 

"64 ilde ’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı."


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Ali Yerlikaya Operasyon gözaltı

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