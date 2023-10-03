İzmir'de FETÖ operasyonu... 19 şüpheli gözaltına alındı!
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu 15 şüphelinin yakalanmamak için tedbir uygulayarak, gizlilik içerisinde barındıkları tespit edildi.
23 GÖZALTI KARARI!
Ayrıca örgütün güncel sözde Karşıyaka İl Bayan Öğrenci Yapılanması'nda aktif olarak faaliyet yürüten 8 şüpheli de belirlendi. Toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. 19 şüpheli gözaltına alınırken, adresteki çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
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