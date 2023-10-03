FETÖ üyelerine ALS operasyonu... 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Yürütülen ALS soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bu istikâmette, 4 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:41
FETÖ üyelerine ALS operasyonu... 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda (ALS) FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Soruşturma kapsamında, sınavda usulsüzlük yaptığı ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eşzamanlı operasyon yapılması ve gözaltı yönünde karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.


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