FETÖ üyelerine ALS operasyonu... 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda (ALS) FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Soruşturma kapsamında, sınavda usulsüzlük yaptığı ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eşzamanlı operasyon yapılması ve gözaltı yönünde karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

