FETÖ üyelerine ALS operasyonu... 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Yürütülen ALS soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bu istikâmette, 4 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda (ALS) FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Soruşturma kapsamında, sınavda usulsüzlük yaptığı ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eşzamanlı operasyon yapılması ve gözaltı yönünde karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.
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