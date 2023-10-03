Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:00
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda 201 adet sentetik ecza hapı, 67 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 0,28 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


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