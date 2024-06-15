64 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında iki kişi tutuklandı: 'Adalet yerini bulacak'
Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan ve depremde C bloku 64 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki tarafının talebi üzerine mahkeme tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden beklenen bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına eklendi. Raporda müteahhit, fenni mesul, çatı katının kapatılıp konut olarak kullanılmasından sorumlu kişiler ile zemin ve birinci katta ağır tadilat yaptıkları tespit edilen sorumluların asli kusurlu olduğu belirtildi, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklama sonrası kayıp yakınları ve dava avukatı Cumhuriyet’e konuştu. “Adalet yerini bulmaya başladığı için mutluyuz ama kaybettiklerimiz gelmeyecek o acı hep bizle” diyen avukat Mehtap Özcan Akyüz, sanık sandalyesinin artık dolu olacağına dikkat çekti. Diğer aşamaların da hızlanması gerektiğini söyleyen Akyüz, davaya ilişkin beklentilerini ise “Sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi, Karadağ’da yakalanan sanığın bir an önce Türkiye’ye iadesi ve kamu personellerinin de yargılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın onay vermesi” sözleriyle özetledi.
İFADEYE ÇAĞRILMADI
Henüz yolun başında olduklarını söyleyen Yüksel Erdoğdu da “Zor ve meşakkatli bir süreç bizi bekliyor. Adalet yerini bulacak” dedi.
Bilirkişi raporunda teyit edilen ağır tadilat, dava iddianamesinde yer almamış, kayıp yakınları ve avukatlarının isteklerine karşın daire sahipleri ifadeye dahi çağrılmamıştı. Geçen günlerde konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Mehtap Özcan Akyüz, kurumların mahkeme kararlarına yanıt vermemesine ve sürecin ağır işlemesine tepki göstermişti.
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