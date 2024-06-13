Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:39
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 12.4 kilometre olarak ölçüldü.


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