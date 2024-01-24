64 nerenin plakası? 64 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 64 nerenin plakası? 64 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 64 nerenin plakası? 64 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
64 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
64 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Uşak olacaktır. 1953 tarihine kadar Kütahya’nın bir ilçesi konumunda olan Uşak, bu tarihten itibaren vilayet statüsüne geçmiştir.
Uşak Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
64 AC 001 - 64 AZ 999
64 DA 001 - 64 DZ 999
64 K 0001 - 64 K 9999
64 KA 001 - 64 KZ 999
64 M 0001 - 64 M 9999
64 S 0001 - 64 S 9999
64 T 0001 - 64 T 9999
64 LA 001 - 64 LZ 999
64 Y 0001 - 64 Y 1000
Sivaslı İlçesi Plaka Kodları:
64 SA 001 - 64 SA 999
64 S 1001 - 64 S 2000
64 S 5001 - 64 S 6000
64 T 1001 - 64 T 2000
64 T 5001 - 64 T 6000
64 Y 1001 - 64 Y 2000
64 Y 5001 - 64 Y 6000
Ulubey İlçesi Plaka Kodları:
64 HA 001 - 64 HZ 999
64 T 4001 - 64 T 5000
64 Y 4001 - 64 Y 5000
Eşme İlçesi Plaka Kodları:
64 EA 001 - 64 EZ 999
64 T 3001 - 64 T 4000
64 Y 3001 - 64 Y 4000
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