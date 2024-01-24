64 nerenin plakası? 64 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:02

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:02

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 64 nerenin plakası? 64 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

64 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

64 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Uşak olacaktır. 1953 tarihine kadar Kütahya’nın bir ilçesi konumunda olan Uşak, bu tarihten itibaren vilayet statüsüne geçmiştir.

Uşak Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

64 AC 001 - 64 AZ 999

64 DA 001 - 64 DZ 999

64 K 0001 - 64 K 9999

64 KA 001 - 64 KZ 999

64 M 0001 - 64 M 9999

64 S 0001 - 64 S 9999

64 T 0001 - 64 T 9999

64 LA 001 - 64 LZ 999

64 Y 0001 - 64 Y 1000

Sivaslı İlçesi Plaka Kodları:

64 SA 001 - 64 SA 999

64 S 1001 - 64 S 2000

64 S 5001 - 64 S 6000

64 T 1001 - 64 T 2000

64 T 5001 - 64 T 6000

64 Y 1001 - 64 Y 2000

64 Y 5001 - 64 Y 6000

Ulubey İlçesi Plaka Kodları:

64 HA 001 - 64 HZ 999

64 T 4001 - 64 T 5000

64 Y 4001 - 64 Y 5000

Eşme İlçesi Plaka Kodları:

64 EA 001 - 64 EZ 999

64 T 3001 - 64 T 4000

64 Y 3001 - 64 Y 4000