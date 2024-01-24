59 nerenin plakası? 59 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 59 nerenin plakası? 59 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 59 nerenin plakası? 59 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
59 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
59 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tekirdağ’dır. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce 15 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olan Tekirdağ’ın 59 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
59 A 0001 - 59 A 999
59 AC 001 - 59 AZ 999
59 DA 001 - 59 DZ 999
59 EA 001 - 59 EZ 999
59 J 0001 - 59 J 999
59 MA 001 - 59 MA 100
59 S 0001 - 59 S 999
59 T 0001 - 59 T 5000
59 M 0001 - 59 M 3000
59 KA 001 - 59 KZ 999
Ereğli İlçesi Plaka Kodları:
59 J 3018 - 59 J 3999
59 M 9551 - 59 M 9999
59 S 3037 - 59 S 3999
59 T 9810 - 59 T 9999
59 VA 001 - 59 VA 999
Muratlı İlçesi Plaka Kodları:
59 J 6000 - 59 J 6999
59 M 8001 - 59 M 8500
59 NA 001 - 59 NZ 999
59 S 6000 - 59 S 6999
59 T 8501 - 59 T 9000
Çorlu İlçesi Plaka Kodları:
59 FA 001 - 59 FZ 999
59 J 1000 - 59 J 1999
59 J 3000 - 59 J 3017
59 M 3001 - 59 M 5000
59 M 7001 - 59 M 7098
59 M 9501 - 59 M 9550
59 MA 301 - 59 MA 400
59 PA 001 - 59 PZ 999
59 S 1000 - 59 S 1999
59 S 3000 - 59 S 3036
59 T 5001 - 59 T 7000
59 T 8001 - 59 T 8106
59 T 9751 - 59 T 9809
Saray İlçesi Plaka Kodları:
59 J 4000 - 59 J 4999
59 M 8501 - 59 M 9000
59 RA 001 - 59 RZ 999
59 S 4000 - 59 S 4999
59 T 9001 - 59 T 9500
59 J 3000 - 59 J 4011
Hayrabolu İlçesi Plaka Kodları
59 HA 001 - 59 HZ 999
59 J 5000 - 59 J 5999
59 M 6001 - 59 M 7000
59 S 5000 - 59 S 5999
59 T 7501 - 59 T 8000
59 MA 401 - 59 MA 450
Malkara İlçesi Plaka Kodları:
59 J 7000 - 59 J 7999
59 LA 001 - 59 LZ 999
59 M 5001 - 59 M 6000
59 S 7000 - 59 S 7999
59 T 7001 - 59 T 7500
59 MA 451 - 59 MA 550
Çerkezköy İlçesi Plaka Kodları:
59 J 2000 - 59 J 2999
59 M 7099 - 59 M 8000
59 MA 201 - 59 MA 300
59 S 2000 - 59 S 2999
59 T 8107 - 59 T 8500
59 UA 001 - 59 UZ 999
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