59 nerenin plakası? 59 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:49

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:49

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 59 nerenin plakası? 59 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

59 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

59 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tekirdağ’dır. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce 15 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olan Tekirdağ’ın 59 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

59 A 0001 - 59 A 999

59 AC 001 - 59 AZ 999

59 DA 001 - 59 DZ 999

59 EA 001 - 59 EZ 999

59 J 0001 - 59 J 999

59 MA 001 - 59 MA 100

59 S 0001 - 59 S 999

59 T 0001 - 59 T 5000

59 M 0001 - 59 M 3000

59 KA 001 - 59 KZ 999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

59 J 3018 - 59 J 3999

59 M 9551 - 59 M 9999

59 S 3037 - 59 S 3999

59 T 9810 - 59 T 9999

59 VA 001 - 59 VA 999

Muratlı İlçesi Plaka Kodları:

59 J 6000 - 59 J 6999

59 M 8001 - 59 M 8500

59 NA 001 - 59 NZ 999

59 S 6000 - 59 S 6999

59 T 8501 - 59 T 9000

Çorlu İlçesi Plaka Kodları:

59 FA 001 - 59 FZ 999

59 J 1000 - 59 J 1999

59 J 3000 - 59 J 3017

59 M 3001 - 59 M 5000

59 M 7001 - 59 M 7098

59 M 9501 - 59 M 9550

59 MA 301 - 59 MA 400

59 PA 001 - 59 PZ 999

59 S 1000 - 59 S 1999

59 S 3000 - 59 S 3036

59 T 5001 - 59 T 7000

59 T 8001 - 59 T 8106

59 T 9751 - 59 T 9809

Saray İlçesi Plaka Kodları:

59 J 4000 - 59 J 4999

59 M 8501 - 59 M 9000

59 RA 001 - 59 RZ 999

59 S 4000 - 59 S 4999

59 T 9001 - 59 T 9500

59 J 3000 - 59 J 4011

Hayrabolu İlçesi Plaka Kodları

59 HA 001 - 59 HZ 999

59 J 5000 - 59 J 5999

59 M 6001 - 59 M 7000

59 S 5000 - 59 S 5999

59 T 7501 - 59 T 8000

59 MA 401 - 59 MA 450

Malkara İlçesi Plaka Kodları:

59 J 7000 - 59 J 7999

59 LA 001 - 59 LZ 999

59 M 5001 - 59 M 6000

59 S 7000 - 59 S 7999

59 T 7001 - 59 T 7500

59 MA 451 - 59 MA 550

Çerkezköy İlçesi Plaka Kodları:

59 J 2000 - 59 J 2999

59 M 7099 - 59 M 8000

59 MA 201 - 59 MA 300

59 S 2000 - 59 S 2999

59 T 8107 - 59 T 8500

59 UA 001 - 59 UZ 999