62 nerenin plakası? 62 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:57

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:57

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 62 nerenin plakası? 62 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

62 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 62 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tunceli’dir. Daha önceleri Elazığ’a bağlı bir ilçe olan Tunceli, 1935 yılında çıkartılan bir kanunla vilayet statüsü kazanmıştır.

Tunceli Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

62 A 0001 - 62 A 9999

62 AC 001 - 62 AF 999

62 M 0001 - 62 M 9999

62 T 0001 - 62 T 9999

Pertek İlçesi Plaka Kodları:

62 AH 001 - 62 AK 999