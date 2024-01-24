65 nerenin plakası? 65 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 65 nerenin plakası? 65 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 65 nerenin plakası? 65 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
65 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
65 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Van olacaktır. Osmanlı Devleti’nin önemli eyaletlerinden biri olan Van’ın vilayet statüsü kazanması ise cumhuriyetin ilanının hemen ardından, 1923 yılında gerçekleşmiştir.
Van Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
65 AC 001 - 65 AZ 999
65 EA 001 - 65 EZ 999
65 E 0001 - 65 E 0030
65 M 0001 - 65 M 0999
65 T 0001 - 65 T 2999
65 AB 001 - 65 AZ 999
65 S 0001 - 65 S 0300
65 NA 001 - 65 NZ 999
65 N 0001 - 65 N 0250
Gevaş ilçesi Plaka Kodları:
65 FA 001 - 65 FZ 999
65 T 4000 - 65 T 4999
65 Y 3500 - 65 Y 4999
Başkale İlçesi Plaka Kodları:
65 KA 001 - 65 KZ 999
Özalp İlçesi Plaka Kodları:
65 HA 001 - 65 HZ 999
Muradiye İlçesi Plaka Kodları:
65 LA 001 - 65 LZ 999
65 T 3000 - 65 T 3999
Edremit İlçesi Plaka Kodları:
65 T 3000 - 65 T 3020
Gürpınar İlçesi Plaka Kodları:
65 T 2000 - 65 T 2015
Erciş İlçesi Plaka Kodları:
65 DA 001 - 65 DZ 999
65 M 2000 - 65 M 2500
65 T 5000 - 65 T 5999
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı