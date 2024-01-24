65 nerenin plakası? 65 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:05

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:05

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 65 nerenin plakası? 65 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

65 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

65 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Van olacaktır. Osmanlı Devleti’nin önemli eyaletlerinden biri olan Van’ın vilayet statüsü kazanması ise cumhuriyetin ilanının hemen ardından, 1923 yılında gerçekleşmiştir.

Van Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

65 AC 001 - 65 AZ 999

65 EA 001 - 65 EZ 999

65 E 0001 - 65 E 0030

65 M 0001 - 65 M 0999

65 T 0001 - 65 T 2999

65 AB 001 - 65 AZ 999

65 S 0001 - 65 S 0300

65 NA 001 - 65 NZ 999

65 N 0001 - 65 N 0250

Gevaş ilçesi Plaka Kodları:

65 FA 001 - 65 FZ 999

65 T 4000 - 65 T 4999

65 Y 3500 - 65 Y 4999

Başkale İlçesi Plaka Kodları:

65 KA 001 - 65 KZ 999

Özalp İlçesi Plaka Kodları:

65 HA 001 - 65 HZ 999

Muradiye İlçesi Plaka Kodları:

65 LA 001 - 65 LZ 999

65 T 3000 - 65 T 3999

Edremit İlçesi Plaka Kodları:

65 T 3000 - 65 T 3020

Gürpınar İlçesi Plaka Kodları:

65 T 2000 - 65 T 2015

Erciş İlçesi Plaka Kodları:

65 DA 001 - 65 DZ 999

65 M 2000 - 65 M 2500

65 T 5000 - 65 T 5999