65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalkıyor mu? Hangi illerde 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kartları iptal edildi?

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:11

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:11

Toplu taşıma 65 yaş üstüne ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ancak bir ilde ulaşım maaliyetleri gerekçe gösterilerek 65 yaş üzeri yurttaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması kaldırıldı. Karar sonrası diğer şehirlerde de 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartlarının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 65 yaş kartı kalkıyor mu? 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli mi olacak? Hangi illerde 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kartları iptal edildi? İşte, 65 yaş üstü toplu taşıma kararı...

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTI KALKIYOR MU?

Toplu taşımalar, 65 yaş üzeri yurttaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ancak konu ile alakalı olarak Burdur'dan 65 yaş üstünü üzecek bir karar çıktı.

Burdur’da 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı ve ilgili karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Kooperatif tarafından yapılan açıklamada, son artışlar sonrası ilde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yapılan hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerin ve taşıma maliyetinin karşılandığının ortaya çıktığı belirtildi. ''Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık.'' sözleri yer aldı.

Alınan bu karar ülke genelini kapsamıyor. Konu hakkında diğer illerden buna benzer açıklama henüz gelmedi.

BURDUR’DA 65 YAŞ ÜSTÜ KARTLAR NE ZAMAN İPTAL EDİLECEK?

Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi. Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KARTLARI HANGİ İLLERDE İPTAL EDİLDİ?

65 yaş üzeri toplu taşıma kartları ilk olarak Burdur'da iptal edildi. Başka bir şehirde 65 yaş üzeri toplu taşıma kartlarının iptal olması durumunda haberimize ekleyeceğiz.

BURDUR TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in oylamaya sunduğu gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken yeni fiyat tarifesi şöyle oldu;

"9 TL olan Şehiriçi indi-bindi 15 TL, 7 TL olan üniversite öğrenci 11 TL, 4,5 TL olan ilköğretim, lise öğrencileri için ücret 7,5 TL, 1 binişlik elektronik kullan-at QR kodu kağıt bilet 11 TL'den 18 TL'ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi Meclis kararının Valilik tarafından onaylanmasının ardından uygulanmaya başlanacak."