Bursa’da toplu taşımaya yüzde 60 zam!
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ, toplu taşımaya zam yaptığını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) toplu taşımaya zam yaptığını açıkladı.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere, metro tam biniş 8.15 liradan 12 liraya yükseldi.
Öğrenci binişi ise 3.75 liradan 6 liraya yükseldi.
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