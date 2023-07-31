Bursa’da toplu taşımaya yüzde 60 zam!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:35

Güncelleme: 31.07.2023 - 17:35

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) toplu taşımaya zam yaptığını açıkladı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere, metro tam biniş 8.15 liradan 12 liraya yükseldi.

Öğrenci binişi ise 3.75 liradan 6 liraya yükseldi.