Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:59

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:59

Yurt genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyor. Sadece 65 yaş üstü değil aynı zamanda şehit ve gazi yakınları, basın ile emniyet mensupları da faydalanıyor. Ancak Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) 65 yaş üstü ulaşıma kısıtlama kararı kapsamında açıklamada bulundu. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalktı mı? 65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı nedir? Ücretsiz ulaşımdan kimler faydalanabilir?

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ OLACAK?

Özel halk otobüsü esnafı, her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Ercan Soydaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak."