Yayınlanma: 16.10.2023 - 22:01

Güncelleme: 16.10.2023 - 22:01

Bakırköy-Kirazlı metro hattının 2024'ün ilk çeyreğinde açılması bekleniyordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın ne zaman açılacağını duyurdu. Peki, Bakırköy Kirazlı Metro Hattı açıldı mı? Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?

BAKIRKÖY- KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu’nda yaptığı incelemenin ardından, “Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nı Şubat 2024’te hizmete açacağız." açıklamasında bulundu.

Projenin planlanan açılış tarihinin 2024'ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ancak biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık. Bunu da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Çalışmalar sırasında bizimle çok yakın işbirliği yapan Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKIRKÖY KİRAZLI METROSU İSTASYONLARI

7 durak arasında hizmete girecek olan Bakırköy Kirazlı metrosunun durakları şöyle:

Özgürlük Meydanı

İncirli

Haznedar

İlkyuva

Yıldıztepe

Molla Gürani

Kirazlı