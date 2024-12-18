65 yaşındaki erkeğin cansız bedeni sokakta bulundu
Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesi’nde bir kişinin cansız bedeni sokakta bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kadınana Sokak’ta bir kişinin hareketsiz şekilde yattığına dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 65 yaşındaki Bilal Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güneş’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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