65 yaşındaki erkeğin cansız bedeni sokakta bulundu

Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesi’nde bir kişinin cansız bedeni sokakta bulundu.

65 yaşındaki erkeğin cansız bedeni sokakta bulundu
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 21:54

Edinilen bilgilere göre, Kadınana Sokak’ta bir kişinin hareketsiz şekilde yattığına dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 65 yaşındaki Bilal Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güneş’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Kütahya #erkek #ceset

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