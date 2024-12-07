İzmir'de kan donduran olay: Otomobilindeki kadın cesedi ile polis merkezine gitti!

İzmir'de Erdinç B. (34), polis merkezine giderek otomobilinde Eda Kuş'un (29) cesedi olduğunu söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Erdinç B. tartışma sırasında sevgilisi Kuş'un tabanca ile kendisini vurduğunu öne sürdü.

İzmir'de kan donduran olay: Otomobilindeki kadın cesedi ile polis merkezine gitti!
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:50

Gültepe Polis Merkezi'nde korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B., sabah saatlerinde polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi.

Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.

Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #ceset

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