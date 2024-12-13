Anne ile üç çocuğunun cesedi bulunmuştu... Soruşturmada flaş gelişme!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:57

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:15

Hatay'ın İskendurun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi’nde 3 ay önce yapımı tamamlanan konutlarda dün saat 15.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; G11 Blok'un ikinci katındaki dairede yaşayan Kökçü Ailesi'nden haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü’yü (5) baygın halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü kurtarılamadı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Anne ve çocuklarının cansız bedeni, ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tedavisi süren Emrah Kökçü’nün de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hatay Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir” ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında tesisat ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.