66 nerenin plakası? 66 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 66 nerenin plakası? 66 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 66 nerenin plakası? 66 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
66 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
66 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Yozgat’tır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ankara’ya bağlı bir sancak olan Yozgat, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsü kazanmıştır. Yozgat’ın 66 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. Bu tarihte yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki vilayetlere plakalarda kullanılmak üzere il kodları verilmiş ve Yozgat da 66 il kodunu almıştır.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
66 AC 001 - 66 AZ 999
66 DA 001 - 66 DE 999
66 DK 001 - 66 DK 999
66 DP 001 - 66 DR 999
66 DU 001 - 66 DZ 999
66 M 0001 - 66 M 1000
66 SA 001 - 66 SA 999
66 T 0001 - 66 T 1000
Yerköy İlçesi Plaka Kodları:
66 KA 001 - 66 KZ 999
66 M 4501 - 66 M 5000
66 T 4751 - 66 T 5750
Çekerek İlçesi Plaka Kodları:
66 FA 001 - 66 FZ 999
66 M 2501 - 66 M 3000
66 T 2751 - 66 T 3000
Sorgun İlçesi Plaka Kodları:
66 LA 001 - 66 LZ 999
66 M 3501 - 66 M 4000
66 T 3501 - 66 T 4500
Boğazlıyan İlçesi Plaka Kodları:
66 DF 001 - 66 DH 999
66 DL 001 - 66 DN 999
66 DS 001 - 66 DT 999
66 EA 001 - 66 EZ 999
66 M 1501 - 66 M 2000
66 T 1501 - 66 T 2000
Sarıkaya İlçesi Plaka Kodları:
66 M 3001 - 66 M 3500
66 NA 001 - 66 NZ 999
66 T 3001 - 66 T 3500
Çayıralan İlçesi Plaka Kodları:
66 M 2001 - 66 M 2500
66 RA 001 - 66 RC 999
66 T 5751 - 66 T 6000
Şefaatli İlçesi Plaka Kodları:
66 M 4001 - 66 M 4500
66 PA 001 - 66 PD 999
66 T 4501 - 66 T 4750
Akdağmadeni İlçesi Plaka Kodları:
66 HA 001 - 66 HH 999
66 M 1001 - 66 M 1500
66 T 1001 - 66 T 1500
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