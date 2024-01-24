66 nerenin plakası? 66 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:08

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:08

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 66 nerenin plakası? 66 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

66 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

66 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Yozgat’tır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ankara’ya bağlı bir sancak olan Yozgat, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsü kazanmıştır. Yozgat’ın 66 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. Bu tarihte yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki vilayetlere plakalarda kullanılmak üzere il kodları verilmiş ve Yozgat da 66 il kodunu almıştır.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

66 AC 001 - 66 AZ 999

66 DA 001 - 66 DE 999

66 DK 001 - 66 DK 999

66 DP 001 - 66 DR 999

66 DU 001 - 66 DZ 999

66 M 0001 - 66 M 1000

66 SA 001 - 66 SA 999

66 T 0001 - 66 T 1000

Yerköy İlçesi Plaka Kodları:

66 KA 001 - 66 KZ 999

66 M 4501 - 66 M 5000

66 T 4751 - 66 T 5750

Çekerek İlçesi Plaka Kodları:

66 FA 001 - 66 FZ 999

66 M 2501 - 66 M 3000

66 T 2751 - 66 T 3000

Sorgun İlçesi Plaka Kodları:

66 LA 001 - 66 LZ 999

66 M 3501 - 66 M 4000

66 T 3501 - 66 T 4500

Boğazlıyan İlçesi Plaka Kodları:

66 DF 001 - 66 DH 999

66 DL 001 - 66 DN 999

66 DS 001 - 66 DT 999

66 EA 001 - 66 EZ 999

66 M 1501 - 66 M 2000

66 T 1501 - 66 T 2000

Sarıkaya İlçesi Plaka Kodları:

66 M 3001 - 66 M 3500

66 NA 001 - 66 NZ 999

66 T 3001 - 66 T 3500

Çayıralan İlçesi Plaka Kodları:

66 M 2001 - 66 M 2500

66 RA 001 - 66 RC 999

66 T 5751 - 66 T 6000

Şefaatli İlçesi Plaka Kodları:

66 M 4001 - 66 M 4500

66 PA 001 - 66 PD 999

66 T 4501 - 66 T 4750

Akdağmadeni İlçesi Plaka Kodları:

66 HA 001 - 66 HH 999

66 M 1001 - 66 M 1500

66 T 1001 - 66 T 1500