68 nerenin plakası? 68 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 68 nerenin plakası? 68 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 68 nerenin plakası? 68 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
68 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
68 plaka kodunu harf sırasına uygun olarak düşünerek tahmin etmek mümkün değildir. 68 plaka kodu sonradan il olan Aksaray ilimize aittir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
68 AC 001 - 68 AZ 999
68 DA 001 - 68 DZ 999
68 EA 001 - 68 EA 999
68 M 0001 - 68 M 2000
68 MA 001 - 68 MA 999
68 T 0001 - 68 T 2000
Ağaçören İlçesi Plaka Kodları:
68 M 6001 - 68 M 7000
68 S 6001 - 68 S 7000
68 T 6001 - 68 T 7000
Gülağaç İlçesi Plaka Kodları:
68 M 4001 - 68 M 5000
68 S 4001 - 68 S 5000
68 T 4001 - 68 T 5000
Eskil İlçesi Plaka Kodları:
68 M 3001 - 68 M 4000
68 S 3001 - 68 S 4000
68 T 3001 - 68 T 4000
Sarıyahşi İlçesi Plaka Kodları:
68 M 7001 - 68 M 8000
68 S 7001 - 68 S 8000
68 T 7001 - 68 T 8000
Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:
68 FA 001 - 68 FZ 999
68 M 2001 - 68 M 3000
68 T 2001 - 68 T 3000
68 S 2001 - 68 S 3000
Güzelyurt İlçesi Plaka Kodları:
68 M 5001 - 68 M 6000
68 S 5001 - 68 S 6000
68 T 5001 - 68 T 6000
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