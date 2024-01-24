68 nerenin plakası? 68 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:13

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:15

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 68 nerenin plakası? 68 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

68 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

68 plaka kodunu harf sırasına uygun olarak düşünerek tahmin etmek mümkün değildir. 68 plaka kodu sonradan il olan Aksaray ilimize aittir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

68 AC 001 - 68 AZ 999

68 DA 001 - 68 DZ 999

68 EA 001 - 68 EA 999

68 M 0001 - 68 M 2000

68 MA 001 - 68 MA 999

68 T 0001 - 68 T 2000

Ağaçören İlçesi Plaka Kodları:

68 M 6001 - 68 M 7000

68 S 6001 - 68 S 7000

68 T 6001 - 68 T 7000

Gülağaç İlçesi Plaka Kodları:

68 M 4001 - 68 M 5000

68 S 4001 - 68 S 5000

68 T 4001 - 68 T 5000

Eskil İlçesi Plaka Kodları:

68 M 3001 - 68 M 4000

68 S 3001 - 68 S 4000

68 T 3001 - 68 T 4000

Sarıyahşi İlçesi Plaka Kodları:

68 M 7001 - 68 M 8000

68 S 7001 - 68 S 8000

68 T 7001 - 68 T 8000

Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:

68 FA 001 - 68 FZ 999

68 M 2001 - 68 M 3000

68 T 2001 - 68 T 3000

68 S 2001 - 68 S 3000

Güzelyurt İlçesi Plaka Kodları:

68 M 5001 - 68 M 6000

68 S 5001 - 68 S 6000

68 T 5001 - 68 T 6000