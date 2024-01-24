69 nerenin plakası? 69 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:16

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 69 nerenin plakası? 69 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

69 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılan 69 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Bayburt olacaktır. 1927 ile 1989 tarihleri arasında Gümüşhane’ye bağlı bir ilçe olan Bayburt 15 Haziran 1989 tarihinde il olmuş ve yine aynı tarihte, plakalarda kullanmak üzere 69 il kodunu almıştır.

Bayburt Merkez İlçesi Plaka Kodları:

69 AC 001 - 69 AZ 999

69 M 0001 - 69 M 9999

69 T 0001 - 69 T 9999