67 nerenin plakası? 67 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 67 nerenin plakası? 67 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 67 nerenin plakası? 67 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
67 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
67 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Zonguldak’tır. Cumhuriyetin ilanının ardından vilayet statüsünü alan şehrin, bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de alınan bir kararla, o an için Türkiye’de vilayet olan 67 ile birer il kodu verilmiş ve Zonguldak da plakalarda kullanmak üzere 67 plaka kodunu almıştır.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
67 A 0001 - 67 A 9999
67 AC 001 - 67 AZ 999
67 B 0001 - 67 B 1000
67 C 0001 - 67 C 4000
67 DA 001 - 67 DZ 999
67 EA 001 - 67 EZ 999
67 FA 001 - 67 FZ 999
67 K 0001 - 67 K 9999
67 M 0001 - 67 M 2999
67 MA 001 - 67 MA 999
67 S 0001 - 67 S 2999
67 T 0001 - 67 T 2999
Devrek İlçesi Plaka Kodları:
67 B 2001 - 67 B 3000
67 C 5000 - 67 C 5999
67 M 4000 - 67 M 5999
67 NA 001 - 67 NZ 999
67 T 4000 - 67 T 5999
Gökçebey İlçesi Plaka Kodları:
67 G 581 - 67 G 600
67 G 3001 - 67 G 4000
67 G 5001 - 67 G 6000
67 G 8501 - 67 G 8798
67 M 6000 - 67 M 6999
67 T 6000 - 67 T 6999
67 YA 001 - 67 YZ 999
Çaycuma İlçesi Plaka Kodları:
67 B 3001 - 67 B 4000
67 C 8000 - 67 C 8999
67 G 9001 - 67 G 9999
67 M 3000 - 67 M 3999
67 T 3000 - 67 T 3999
67 ZA 001 - 67 ZZ 999
Alaplı İlçesi Plaka Kodları:
67 B 1001 - 67 B 2000
67 C 7000 - 67 C 7999
67 G 8799 - 67 G 9098
67 M 9250 - 67 M 9999
67 S 9250 - 67 S 9299
67 SA 001 - 67 SZ 999
67 T 9250 - 67 T 9999
Ereğli İlçesi Plaka Kodları:
67 LA 001 - 67 LZ 999
67 M 8000 - 67 M 8999
67 S 8000 - 67 S 8999
67 T 8000 - 67 T 8999
67 TA 001 - 67 TP 999
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