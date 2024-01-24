67 nerenin plakası? 67 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:10

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 67 nerenin plakası? 67 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

67 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

67 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Zonguldak’tır. Cumhuriyetin ilanının ardından vilayet statüsünü alan şehrin, bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de alınan bir kararla, o an için Türkiye’de vilayet olan 67 ile birer il kodu verilmiş ve Zonguldak da plakalarda kullanmak üzere 67 plaka kodunu almıştır.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

67 A 0001 - 67 A 9999

67 AC 001 - 67 AZ 999

67 B 0001 - 67 B 1000

67 C 0001 - 67 C 4000

67 DA 001 - 67 DZ 999

67 EA 001 - 67 EZ 999

67 FA 001 - 67 FZ 999

67 K 0001 - 67 K 9999

67 M 0001 - 67 M 2999

67 MA 001 - 67 MA 999

67 S 0001 - 67 S 2999

67 T 0001 - 67 T 2999

Devrek İlçesi Plaka Kodları:

67 B 2001 - 67 B 3000

67 C 5000 - 67 C 5999

67 M 4000 - 67 M 5999

67 NA 001 - 67 NZ 999

67 T 4000 - 67 T 5999

Gökçebey İlçesi Plaka Kodları:

67 G 581 - 67 G 600

67 G 3001 - 67 G 4000

67 G 5001 - 67 G 6000

67 G 8501 - 67 G 8798

67 M 6000 - 67 M 6999

67 T 6000 - 67 T 6999

67 YA 001 - 67 YZ 999

Çaycuma İlçesi Plaka Kodları:

67 B 3001 - 67 B 4000

67 C 8000 - 67 C 8999

67 G 9001 - 67 G 9999

67 M 3000 - 67 M 3999

67 T 3000 - 67 T 3999

67 ZA 001 - 67 ZZ 999

Alaplı İlçesi Plaka Kodları:

67 B 1001 - 67 B 2000

67 C 7000 - 67 C 7999

67 G 8799 - 67 G 9098

67 M 9250 - 67 M 9999

67 S 9250 - 67 S 9299

67 SA 001 - 67 SZ 999

67 T 9250 - 67 T 9999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

67 LA 001 - 67 LZ 999

67 M 8000 - 67 M 8999

67 S 8000 - 67 S 8999

67 T 8000 - 67 T 8999

67 TA 001 - 67 TP 999