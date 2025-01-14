69 yaşındaki erkek araç içerisinde ölü bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir kişi araç içerisinde ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

69 yaşındaki erkek araç içerisinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 21:22

Çanakkale’nin Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi yakınlarında tarlada bir araç gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 17 KE 319 plakalı araç içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cahit Özkan’ın (69) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Cahit Özkan’ın cansız bedeni ambulansla Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #çanakkale #ölü bulundu

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