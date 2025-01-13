Alman istihbaratçı, evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:02

Güncelleme: 13.01.2025 - 14:02

Bild gazetesinin haberine göre Pakistan'daki Alman Büyükelçiliğinin çalışanları, iki gündür haber alınamayan Thomas B'nin evine kontrol amacıyla gittiklerinde BND çalışanının cansız bedeniyle karşılaştı.

Thomas B'nin Dışişleri Bakanlığı personeli olmadığı, BND'de görevli bulunduğu kaydedildi.

Pakistan medyasına atıfta bulunulan haberde Thomas B'nin iki gündür elçiliğe gitmediği ve kendisine telefonla ulaşılamadığı belirtildi.

İstihbarat çalışanının kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

Sosyal medyada Thomas B'nin cansız bedeninin görüldüğü fotoğrafta dikkati çeken yüzündeki kan izlerinin sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında oluştuğu kaydedildi.

Pakistan'da 3,5 yıldır görev yapan Thomas B'nin uzun yıllardır kriz bölgelerinde çalıştığı, istihbarat konusunda deneyimli olduğu ifade edildi.