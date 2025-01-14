Yaşlı adam, tarihi caminin tuvaletinde ölü bulundu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Camii’nin tuvaletinde 68 yaşındaki bir şahıs ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Cuma Mahallesi’ndeki tarihi İshakpaşa Camii’nin tuvaletinde meydana geldi. Yurttaşlar, çarşı esnaflarından soba satış iş yeri sahibi Hasan Özkan’ı (68) hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette buldu.
Durumu görenler 112 ekibine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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